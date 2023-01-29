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Стало известно число эвакуированных сотрудников посольства Азербайджана в Иране

Политика Материалы 29 января 2023 22:46 (UTC +04:00)
Стало известно число эвакуированных сотрудников посольства Азербайджана в Иране

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БАКУ/Trend/ - Из Ирана эвакуированы 53 сотрудника посольства Азербайджана в Тегеране, сообщает в воскресенье корреспондент Trend.

Как сообщает Trend, сотрудники посольства и члены их семей были доставлены из Тегерана в Баку спецрейсом.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

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