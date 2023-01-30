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Агентство Азербайджана по разминированию представило еженедельный отчет

Политика Материалы 30 января 2023 11:19 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию представило еженедельный отчет

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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Лачине, Джебраиле и Зангилане за период с 23 по 28 января были обнаружены и обезврежены 5 противотанковых мин и 62 неразорвавшихся боеприпасов.От мин и неразорвавшихся боеприпасов за этот период очищена территория площадью 467 гектаров, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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