В Будапеште состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 30 января на площади Лайоша Кошута в городе Будапешт состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в Венгрии.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Венгрии, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Венгрии Каталин Новак встретила Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Венгрии. Президенты обошли строй почетного караула.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Каталин Новак, а представители государства и правительства Венгрии - Президенту Ильхаму Алиеву.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

Почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Венгрии Каталин Новак.