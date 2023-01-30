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Президент Ильхам Алиев: Мы видим хорошие возможности для сотрудничества с Венгрией в области разминирования

Политика Материалы 30 января 2023 20:30 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы видим хорошие возможности для сотрудничества с Венгрией в области разминирования

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БАКУ/Trend/ - 200 представителей азербайджанской молодежи обучаются в Венгрии на студенческие стипендии, полученные при поддержке правительства Венгрии. Конечно, это очень важно в направлении создания кадрового потенциала в Азербайджане, в то же время это значительно укрепит и нашу дружбу.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.

Отметив, что еще одна важная сфера для сотрудничества – эта сфера разминирования, глава государства подчеркнул: «В период после Второй Карабахской войны Азербайджан столкнулся с большими проблемами в этой сфере, необходимо обезвредить более одного миллиона мин. В течение двух лет после войны около 300 граждан Азербайджана или погибли или же получили тяжелые ранения. Поэтому с учетом опыта Венгрии в этой сфере мы видим хорошие возможности для сотрудничества».

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