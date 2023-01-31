Армения не предоставила доказательств "блокады" Лачинской дороги - глава миссии в НАТО

БАКУ/Trend/ - Армения не сможет вводить мир в заблуждение в связи с ситуацией на Лачинской дороге, заявил глава миссии Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде.

Как передает Trend, об этом Гусейнзаде написал на своей странице в Twitter.

"Нельзя обманывать мир по поводу блокады Азербайджаном Лачинской дороги. Прошло 50 дней, а Армения все еще не представила никаких доказательств утверждаемой ею "блокады" Лачинской дороги. Ничего кроме лжи", - сказал он.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже пятьдесят первый день.

По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.