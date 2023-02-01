Фактор личности: Президент Ильхам Алиев и европейские лидеры - АНАЛИЗ

БАКУ/Trend/ - О роли личностей в мировой политике сказано и написано очень много. Но сегодня, когда происходит фактически передел мирового порядка, именно фактор личности стал одним из решающих аспектов в выстраивании отношений между государствами, в решении геополитических проблем и предотвращении кризисов. Азербайджану повезло: лидер нашей страны, Президент Ильхам Алиев - политик глобального уровня, авторитет и влияние которого подчеркивают европейские лидеры.

Президенты и главы государств самых различных стран подчеркивают выдающиеся личные качества главы нашего государства, и признают, что Азербайджан является эталоном надежного партнера именно благодаря политике Президента Ильхама Алиева, его лидерству. Азербайджану доверяют, потому что доверяют Президенту Ильхаму Алиеву и хотят применять его формулу успеха.

Так, выступая на официальном обеде, данном в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Будапеште 30 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что он должен научиться у Президента Ильхама Алиева тому, как стать более успешным на международной арене.

«За последние десять лет я многому научился у Президента Алиева – как нужно хорошо руководить страной в крайне сложной обстановке. К сожалению, не смог перенять все его знания, потому что мы склонны к радикальности, а он - политический деятель, известным более умеренными взглядами. Я должен научиться у него тому, как в умеренной форме стать более успешным на международной арене», - сказал он.

Президент Сербии Александр Вучич также не раз выражал свое восхищение мастерством Президента Ильхама Алиева как главы государства. 23 ноября 2022 года на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде, Вучич сказал, что «мы верим слову Президента Ильхама Алиева больше, чем любой подписи».

«Президент Ильхам Алиев - сегодня самый популярный человек в Европе. Перемены, происходящие в Европе, невероятны. Обычно они не могли найти для него время, а сейчас уделяют ему все свое время, потому что нуждаются в азербайджанском газе и во всем том, что может предложить Азербайджан, поэтому очень любят его. Но я знаю, что он умный человек, все видит, все понимает, честно говоря, немного завидую ему. Они звонят мне лишь тогда, когда возникает вопрос, связанный с Косово, когда им что-то нужно в связи с Косово, звонят, чтобы угрожать. А Президента Ильхама Алиева любят, потому и звонят ему. Они просят его обо всем. Я действительно рад, что мой большой друг и большой друг Сербии добился успеха и не изменился, он всегда обеспечивал безопасность своей страны, добился уважения к себе, заботится о своей стране и защищает ее интересы»,- отметил президент Сербии.

А до этого, выступая 1 октября 2022 года на церемонии коммерческого запуска IGB в Софии, Александр Вучич отметил, что без участия Президента Ильхама Алиева вряд ли можно было бы надеяться на диверсификацию газо-, а также электроснабжения.

«Должен подчеркнуть, что не будь участия нашего друга Ильхама Алиева, то вряд ли каждый из нас мог бы надеяться на диверсификацию газо-, а также электроснабжения. Дорогой друг, вижу, что сегодня Вы стали очень знамениты в Европе. Хотелось бы поговорить с Вами. Я неоднократно беседовал с ним. Он стал очень знаменит в Европе. Не знаю, что он такого сейчас сделал, но должен признать, что мне тоже хотелось это узнать»,- сказал он.

На том же мероприятии президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отметила, что Президент Ильхам Алиев помог Европе в сложный момент.

«Благодаря таким проектам у Европы будет достаточно газа на зиму. Мы очень много работали в прошлом месяце, чтобы достичь этой цели. Первым шагом стала диверсификация от российского газа в пользу других надежных поставщиков. Президент Ильхам Алиев помог нам в сложный момент, с этой целью я совершила визит в Азербайджан в июле, а также посетила Норвегию, США, Алжир и многие другие страны, которые помогли нам в этот критический момент», - сказала она.

Мудрая и дальновидная политика Президента Ильхама Алиева на деле помогала найти путь из самых сложных ситуаций. Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал первым главой государства, выдвинувшим идею продвижения координации на рынке нефти между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Покойный генеральный секретарь ОПЕК Баркиндо в свое время назвал идею Президента Ильхама Алиева новаторским и дальновидным предложением.

«На самом деле, на Всемирном экономическом форуме 2016 года в Давосе Его Превосходительство Президент Ильхам Алиев первым предложил идею продвижения координации на рынке нефти между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, чтобы помочь справиться с серьезным спадом на нефтяном рынке в 2014-2016 годах. Он был первым главой государства, который выдвинул такое новаторское и дальновидное предложение. Президент Ильхам Алиев был на шаг впереди, и мы воплотили его мудрую мысль в реальность, когда 24 страны - производителя нефти, включая Азербайджан, договорились на первой встрече министров стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, 10 декабря 2016 года в Вене о согласованных усилиях по ускорению стабилизации мирового рынка нефти за счет добровольных корректировок добычи», - сказал Баркиндо.

Итак, сегодня, благодаря многогранной политике Президента Ильхама Алиева, Азербайджан является не только региональным актором, но и страной, которая влияет на решение глобальных проблем. С Азербайджаном считаются, наша позиция слышна с самых высоких трибун. Растущий авторитет Президента Ильхама Алиева укрепляет политическую мощь страны и собирает вокруг нас влиятельных союзников и партнеров из разных уголков мира.