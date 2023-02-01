Сабина Алиева направила письмо шведскому омбудсмену в связи с сожжением Корана

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева направила письмо омбудсмену Швеции по вопросам равенства Ларсу Аррениусу в связи с сожжением Священного Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

Как сообщили в среду Trend в Аппарате омбудсмена, Сабина Алиева выразила обеспокоенность распространением исламофобии в европейских странах.

В письме отмечается неприемлемость подобных явлений, подчеркивается, что государства несут ответственность за обеспечение защиты прав и свобод человека, свободы совести и вероисповедания, закрепленных в существующих международных документах.

Сабина Алиева выразила надежду, что шведский омбудсмен по вопросам равенства примет необходимые меры для предотвращения повторения подобных событий, для привлечения к правосудию лиц, совершивших действия, порождающие религиозную рознь.