Президент Ильхам Алиев: Подписанный в Бухаресте документ открывает перед нами новые перспективы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Румыния как стратегические партнеры движутся вперед.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

«Мы только что провели очень хорошие обсуждения с господином Президентом по широкому кругу вопросов нашей двусторонней повестки дня и ещё раз подтвердили стратегическую важность наших отношений. Как стратегические партнёры, мы движемся вперёд. У меня очень хорошие воспоминания о моём визите в Бухарест, и, конечно, подписанный там документ действительно открывает перед нами новые перспективы. Мы широко обсудили наши дальнейшие шаги и теперь с участием членов делегаций продолжим эту работу», - сказал глава государства.