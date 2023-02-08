На восстановление разрушенных районов потребуются большие инвестиции - Гусейн Боюкфырат

БАКУ /Trend/ - Разрушенные в результате землетрясения районы Турции потребуют больших инвестиций для восстановления.

Об этом сказал в среду председатель Общественного союза предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана Гусейн Боюкфырат в ходе презентации платформы поддержки «Братская помощь» в Бакинском доме МСБ.

По его словам, в этих районах проживает свыше 13 миллионов человек.

«Мы не исключаем, что несколько миллионов граждан будут вынуждены эвакуироваться в другие районы Турции. Мы понимаем, что для восстановления разрушенных городов потребуются большие инвестиции и уверены, что наши братья, страны-партнеры окажут нам необходимую поддержку», - добавил он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения достигло 6 957 человек, пострадавших - 38 224 человек.