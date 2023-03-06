Азербайджан должен получить поддержку Израиля в его иске против Армении - израильский политик

БАКУ /Trend/ - Мы должны поддержать Азербайджан в рамках его межгосударственного иска к Армении в соответствии с договором Энергетической хартии.

Как сообщает Trend со ссылкой на статью в американской еженедельной газете Jewish Press, об этом заявил израильский политик, бывший министр связи Аюб Кара.

"Как ясно демонстрирует международное право, Армения нарушила многочисленные положения Договора Энергетической хартии, а также другие принципы международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, отказав Азербайджану в доступе к энергетическим ресурсам в оккупированном Карабахе и семи районах Азербайджана, незаконно эксплуатируя их в своих интересах и лишив Азербайджан права разрабатывать энергетические ресурсы на протяжении тридцатилетней оккупации", - сказал он.

По его словам, главной причиной мирного протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди является то, что азербайджанские ресурсы добываются экологически нездоровым способом и, по сути, продаются лицам, совершившим военные преступления и преступления против человечности.

"Около года назад я был в Карабахе и лично стал свидетелем серьезных разрушений, которые армяне причинили окружающей среде в Карабахе. По сути, мы видели реки без рыбы, вырванные с корнем деревья, сожженные сельскохозяйственные поля и другие масштабные разрушения природы в Карабахе. Разрушения были настолько ужасными, что это было хуже, чем то, что я наблюдал на юге Ливана", - сказал он.

Кара добавил, что израильтяне должны проявить солидарность с Азербайджаном в подаче арбитражного иска против Армении.