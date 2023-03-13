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Распространились новые кадры незаконной перевозки грузов армянами в Карабах в сопровождении РМК (ВИДЕО)

Политика Материалы 13 марта 2023 11:36 (UTC +04:00)
Распространились новые кадры незаконной перевозки грузов армянами в Карабах в сопровождении РМК (ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - В сети распространились новые кадры, на которых 2 автомобиля УАЗ “Патриот” российского миротворческого контингента сопровождают 3 УАЗа армянских сепаратистов.

Машины едут по дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Как ранее сказали в минобороны Азербайджана, поставка Арменией оружия, боеприпасов, мин, снаряжения и других военных средств незаконным армянским вооруженным формированиям, находящимся в Карабахском экономическом районе Азербайджана, а также переброска таким путем личного состава на боевые позиции и ротация являются грубым нарушением суверенитета Азербайджана, положений трехстороннего заявления и продолжением политики военной агрессии против Азербайджана.

Произошедшие события еще раз подтверждают необходимость и неизбежность установления Азербайджаном режима контроля над Лачинской дорогой.

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