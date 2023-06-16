Раненый азербайджанский военнослужащий рассказал о провокации Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Во время поднятия нами азербайджанского флага на нашей суверенной территории, армянская сторона прибегла к провокации и начала обстреливать нас.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал наш военнослужащий Эльшан Рустамов, получивший ранения в результате провокации, совершенной Арменией вчера в направлении погранично-пропускного пункта Лачин.

"В это время мы были безоружны. Когда вражеская сторона прибегла к провокации, мы быстро стали занимать позицию, и в это время я был ранен в левую ногу",- поведал он.

Отметим, что 15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несший службу на ППП "Лачин". Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, боевая обстановка находится под контролем наших подразделений.

Отметим, что в настоящий момент пропуск машин через ППП "Лачин" остановлен. Он не будет работать ровно до тех пор, пока не будет проведено полное расследование случившегося, или же пока Армения не возьмет на себя целиком и полностью ответственность за совершенную провокацию.

Более подробную информацию по теме вы можете узнать из видеоверсии интервью с Эльшаном Рустамовым: