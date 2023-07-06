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Между МИД Азербайджана и Уганды подписан Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях (ФОТО)

Политика Материалы 6 июля 2023 21:45 (UTC +04:00)
Между МИД Азербайджана и Уганды подписан Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях (ФОТО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - 6 июля 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Уганды Сесе Одонго в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МИД, на встрече были обсуждены вопросы, находящиеся на повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Байрамов с благодарностью вспомнил поддержку, оказанную Азербайджану угандийской стороной в период председательства в Движении неприсоединения.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершении стороны подписали Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между МИД Азербайджана и Уганды.

Между МИД Азербайджана и Уганды подписан Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях (ФОТО)
Между МИД Азербайджана и Уганды подписан Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях (ФОТО)
Между МИД Азербайджана и Уганды подписан Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях (ФОТО)
Между МИД Азербайджана и Уганды подписан Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях (ФОТО)
Между МИД Азербайджана и Уганды подписан Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях (ФОТО)
Между МИД Азербайджана и Уганды подписан Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях (ФОТО)
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