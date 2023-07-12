Когда Азербайджан силен, сильна и Турция - Нуман Куртулмуш

БАКУ /Trend/ - Когда силен Азербайджан, сильна и Турция.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам в Баку председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

"Азербайджан является для нас одной из стран-союзников на Южном Кавказе. Наличие здесь сильного Азербайджана означает, что и Турция сильна. Кроме того, мы думаем об укреплении связей не только с Азербайджаном, но и с другими тюркскими государствами. Сегодня Турция уделяет большое внимание сотрудничеству во внешней политике, экономике и других сферах", - отметил он.

Куртулмуш отметил, что его визит в Азербайджан и участие Президента Эрдогана в саммите НАТО в Вильнюсе носят один и тот же характер.

"Это связано с тем, что Турция продолжает поддерживать отношения с тюркскими государствами на высоком уровне. И впредь наша основная цель - продвигать политику тюркского мира во всем мире. Мы считаем, что этот визит также внесет большой вклад в тюркский мир", - добавил он.

Отметим, что председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш в настоящее время посещает памятник турецким воинам в Баку и делает заявления для СМИ по поводу своего визита в Азербайджан.