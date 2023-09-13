Урок армянам и их покровителям от Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Поражает, с каким вожделением определенные круги в Армении и других странах восприняли недавние слова президента России Владимира Путина, сказанные им по ситуации вокруг Карабаха.

Путин, напомню, стал вспоминать один из предложенных в свое время планов урегулирования: он заключался в том, что Азербайджану возвращались пять из семи оккупированных вокруг бывшей НКАО районов (кроме Лачинского и Кельбаджарского), а судьба остальных оккупированных территорий должна была решаться потом, позже.

Когда это «позже» наступит и на каких условиях, в этих планах не указывалось. И вот сейчас, российский лидер напомнил о том плане, названном Казанскими принципами. Предлагали, сказал Путин - и тут же свалил всю ответственность на Армению, мол армянское руководство на это не согласилось.

Возможно, это было правдой - и армянское руководство действительно не соглашалось на подобные предложения Москвы. Да и зачем армянским оккупантам тогда было принимать этот вариант, если они контролировали всю оккупированную у Азербайджана территорию и упивались сказками о собственной непобедимости?

Но президент России, вспоминая о том плане, недоговаривает. И недоговаривает Путин самое главное: что от этого плана отказался Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства демонстративно отверг те самые Казанские принципы, отказавшись от российской инициативы. И сделал это, несмотря на серьезное давление, которое оказывали тогда на нашу страну и Москва, и страны Запада - особенно Франция. Очевидно не без помощи армянского лобби из этих стран в Баку постоянно шли «снисходительные» предложения смириться с ситуацией и «брать, пока есть такая возможность».

Нужно ли рассказывать, что было дальше? Президент Ильхам Алиев не раз заявлял, что территориальная целостность Азербайджана не обсуждается, она не может быть предметом никаких дискуссий ни на каком уровне - и эти его слова пришлось зарубить на носу всем, кто пытался оказывать давление на нашу страну.

Казанские, Мадридские, обновленные Мадридские и многие другие «принципы» и «планы» урегулирования конфликта, которые шли вразрез с принципиальной позицией Азербайджана, оказались отвергнуты и забыты.

Всем, кто считал, что с Азербайджаном можно вступить в торги за оккупированные территории, пришлось признать свое поражение. В 2020-м году Президент Ильхам Алиев показал всем - и армянам, и их многочисленным покровителям - что в мире остались еще лидеры, чьи слова никогда не расходятся с делами. Территориальная целостность Азербайджана была восстановлена силами азербайджанской армии и благодаря последовательной, принципиальной политике Президента страны.

Президент Ильхам Алиев заставил мировые центры силы считаться с нашей страной. Он показал, что никакие планы в нашем регионе, кто бы за ними не стоял, не имеют шансов на реализацию без учета интересов Азербайджана.

И это урок, который стоило бы запомнить всем, кто пытается манипулировать ситуацией на Южном Кавказе.