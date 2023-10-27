В Азербайджане с большим уважением относятся к выдающимся личностям Грузии - Али Асадов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 октября находящийся с визитом в Грузии премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приняли участие в церемонии закладки фундамента нового здания Тбилисского государственного профессионального азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, выступивший на церемонии закладки фундамента премьер-министр Али Асадов подчеркнул, что основным фактором, обусловившим то, что азербайджанский и грузинский народы на протяжении веков живут в условиях дружбы, добрососедства, мира и взаимопонимания, стали опирающиеся на исторические корни культурные связи.

Было отмечено, что исторически и в Азербайджане, и в Грузии с большим уважением и особой симпатией относились к национально-духовным ценностям, культуре, языку, религии, искусству и литературе наших народов. Многие видные деятели и великие личности Азербайджана (Мирза Фатали Ахундов, Мирза Шафи Вазех, Фатали Хан Хойский) жили и творили в Грузии, здесь они ушли в вечность. Точно так же многие деятели культуры и искусства, выдающиеся личности Грузии работали в Азербайджане и внесли важный вклад в нашу общественно-культурную жизнь.

Подчеркнув, что в качестве исторического подтверждения можно отметить начало деятельности в 1872 году Тбилисского государственного профессионального азербайджанского драматического театра в городе Тбилиси, премьер-министр сказал: «За многолетнюю деятельность театра на его сцене с большим успехом были поставлены бессмертные произведения классиков грузинской, азербайджанской и мировой литературы. Сегодня Тбилисский государственный профессиональный азербайджанский драматический театр имени общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева получает новое дыхание, что является историческим событием. Мы очень высоко ценим решение о том, чтобы новое здание театра располагалось в важном и красивом уголке города Тбилиси».

Говоря о теплом отношении великого лидера Гейдара Алиева к Грузии, Али Асадов отметил: «В период руководства Азербайджаном Гейдар Алиев всегда проявлял дружеское отношение к соседним государствам. Что касается Грузии, то это был особый случай. В оба периода руководства Гейдар Алиев с большим уважением относился к Грузии и грузинскому народу, проявлял к ним особое внимание и заботу. Все мы хорошо помним основанную на взаимном доверии крепкую дружбу между неоднократно посещавшим Грузию Гейдаром Алиевым и тогдашним руководителем Грузии Эдуардом Шеварднадзе. Именно благодаря их лидерству были заложены прочные основы развития отношений между нашими странами в политической, экономической, культурно-гуманитарной и всех других сферах. Политическая карьера обоих лидеров отличалась уникальностью и запомнилась схожими историческими событиями. Так, оба они по требованию своих народов во второй раз продолжили политическую деятельность в качестве руководителей уже независимых государств. В период руководства своими странами они, наряду с другими сферами, с особым вниманием, заботой и чуткостью относились к национально-духовным ценностям, языку, религии, культуре, искусству и музыке своих народов, делали все возможное для защиты и развития этого наследия. Должен также отметить, что Гейдар Алиев был большим поклонником грузинского искусства, литературы, музыки и кино».

Подчеркнув, что в современный период Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили сохраняют унаследованные нами богатые исторические традиции и, защищая национальные интересы наших независимых государств, развивающихся по пути демократии, ведут наши страны к еще большим достижениям, премьер-министр выразил надежду, что профессиональный творческий коллектив этого театра, фундамент которого закладывается, по достоинству используя прекрасные условия, которые здесь будут созданы, новыми проектами и спектаклями будет играть активную роль в культурной жизни Тбилиси. Он отметил, что это, в свою очередь, будет способствовать укреплению добрососедских, дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Грузией, сближению наших народов.

«Уверен, что этот театр не только станет достойным подарком для любителей культуры и искусства, но и придаст особую красоту облику города Тбилиси, который превосходно синтезирует историю, древность и современность, и превратится в культурный центр столицы Грузии. Знаменательно, что закладка фундамента нового здания этого культурного центра, носящего имя Гейдара Алиева, пришлась именно на этот год, когда отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа. В Грузии был проведен цикл мероприятий по случаю славного юбилея Гейдара Алиева. От своего имени, от имени правительства и народа Азербайджана выражаю благодарность премьер-министру Ираклию Гарибашвили, правительству и народу Грузии за уважение и почтение к светлой памяти великого лидера», - подчеркнул Али Асадов.

Отметив, что в Азербайджане, как и всегда, с большим уважением и почтением относятся к выдающимся личностям Грузии, премьер-министр напомнил, что на днях в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, перед зданием, где когда-то жил и работал известный грузинский поэт Николоз Бараташвили, установлена мемориальная доска в память о нем. В то же время Грузинскому государственному драматическому театру, действующему в Гахском районе Азербайджана, присвоено имя великого грузинского писателя Ильи Чавчавадзе.