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Ведется подготовка мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией – Патрушев

Политика Материалы 4 ноября 2023 14:24 (UTC +04:00)
Ведется подготовка мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией – Патрушев

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Ведется подготовка мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

По его словам, предпринимаются последовательные усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как ранее сказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Россия готова в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении.

Она подчеркнула, что Москва приветствует любые контакты, которые способствуют снятию напряженности между Азербайджаном и Арменией.

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