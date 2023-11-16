БАКУ /Trend/ - Азербайджан избран членом совета программы ЮНЕСКО.

Как сообщает Trend, постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО опубликовало информацию об этом в социальной сети.

Азербайджан 110 голосами избран членом Международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" на 2023-2027 годы, говорится в публикации.

Отметим, что членство в программе "Человек и биосфера" окажет поддержку Азербайджану в выполнении своих обязательств в этой области. Членство в программе ЮНЕСКО также приведет к подготовке и развитию совместных проектов с другими соседними странами.

Кроме того, членство в этой программе приведет к приобретению знаний и навыков через существующие университеты нашей республики, что окажет положительное влияние на сотрудничество Азербайджана с ЮНЕСКО в будущем.