ЦИК Азербайджана вручит журналистам специальные награды

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия Азербайджана вручит журналистам специальные награды.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии.

По его словам, медиа-структуре, предоставившей первую информацию с избирательных участков на освобожденных от оккупации территориях, будет вручена специальная награда.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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