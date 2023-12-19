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Хикмет Гаджиев встретился с представителями парламента Великобритании (ФОТО)

Политика Материалы 19 декабря 2023 20:35 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев встретился с представителями парламента Великобритании (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с представителями парламента Великобритании.

Об этом посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов написал в своем аккаунте на платформе "X", сообщает во вторник Trend.

Было отмечено, что прошла встреча с представителями парламента Великобритании Манзилой Полой Уддин и Дэвидом Дугуидом.

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Хикмет Гаджиев встретился с представителями парламента Великобритании (ФОТО)
Хикмет Гаджиев встретился с представителями парламента Великобритании (ФОТО)
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