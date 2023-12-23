Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне

Политика Материалы 23 декабря 2023 10:55 (UTC +04:00)
Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

"Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил Турции в результате совершенного 22 декабря нынешнего года вероломного нападения террористов на севере Ирака.

Мы разделяем ваше горе и решительно осуждаем все проявления терроризма. В непримиримой борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции и поддерживаем вас.
Да упокоит Всевышний души героических турецких военнослужащих, ставших шехидами в результате этого происшествия, разделяем скорбь их родных и выражаем глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.
Аллах ряхмят элясин!" - говорится в соболезновании.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости