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Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на государственной границе

Политика Материалы 28 декабря 2023 16:38 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на государственной границе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией не должен становиться заложником третьих стран.

Об этом в четверг, отвечая на вопрос Trend, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Главы МИД двух стран могут встретиться на государственной границе. Мы выступили с таким предложением. Что касается проведения встречи в Азербайджане, или Армении, то почему бы и нет? Рано или поздно это должно произойти", - отметил министр.

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