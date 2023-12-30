Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией.

Как передает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью телеканалу TRT World.

"Мы не видим серьезных препятствий для заключения мирного договора между двумя странами. Немного сложно говорить о конкретных сроках, поскольку для завершения процесса все еще необходимы дальнейшие переговоры между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.