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Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

Политика Материалы 30 декабря 2023 03:27 (UTC +04:00)
Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией.

Как передает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью телеканалу TRT World.

"Мы не видим серьезных препятствий для заключения мирного договора между двумя странами. Немного сложно говорить о конкретных сроках, поскольку для завершения процесса все еще необходимы дальнейшие переговоры между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.

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