Неформальная встреча Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Санкт-Петербурге прошла в позитивном ключе - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - После антитеррористических мероприятий 19–20 сентября 2023 года и полного восстановления суверенитета Азербайджана основной источник напряженности между Азербайджаном и Арменией — карабахский вопрос — полностью снят с повестки дня.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

"На данный момент мы не видим серьезных препятствий для заключения мирного договора. Сейчас мы наблюдаем самые спокойные дни за последние тридцать лет в отношениях между двумя странами. С возвращением обеих армий в казармы не зафиксировано даже случаев стычек. А недавняя неформальная встреча Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Санкт-Петербурге также прошла в позитивном ключе. Но пока сложно говорить о конкретных сроках, так как для завершения процесса необходимо проведение дальнейших переговоров между Арменией и Азербайджаном. Честно говоря, я не думаю, что целесообразно сковывать себя жесткими сроками, тем самым работая под давлением времени", - отметил он.

По словам Х.Гаджиева, делимитация границ — это технический и длительный процесс, в то время как заключение мирного договора не требует особых усилий и основано на взаимном принятии норм и принципов международного права в межгосударственных отношениях.

"На наш взгляд, мирный договор не должен быть заложником делимитации границ. Хотя переговоры по мирному соглашению и делимитации и демаркации границы идут параллельно, они ведутся в двух разных форматах. До сих пор комиссии по делимитации границы обеих стран встречались пять раз, чтобы обсудить основы процесса. Последняя встреча состоялась в ноябре этого года на азербайджано-армянской границе. В ходе этой встречи стороны договорились начать работу по согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссии по демаркации государственной границы и вопросам пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном и активизировать встречи между комиссиями. Мы также рассматриваем это соглашение как позитивный знак, не в последнюю очередь потому, что оно было достигнуто в двустороннем формате", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!