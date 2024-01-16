В Карабахском регионе обнаружен очередной склад боеприпасов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - При осмотре строений в Карабахском экономическом районе, оставленных после локальных антитеррористических мероприятий, осуществленных Вооруженными силами Азербайджана, был обнаружен очередной склад боеприпасов.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Из объектов гражданской инфраструктуры, использованной соединениями ВС Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями, были конфискованы ящики с оружием и боеприпасами, снаряды для гранатометов различных типов, противопехотные, противотанковые мины и ракеты", - говорится в сообщении ведомства.

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