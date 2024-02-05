Омбудсмен Азербайджана ознакомилась с условиями, созданными на избирательных участках в Ханкенди, Шуше и Лачине

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) и Центральной избирательной комиссии Азербайджана в преддверии внеочередных президентских выборов продолжается серия просветительских мероприятий. Мероприятия на тему "Обеспечение избирательного права граждан" были организованы в Баку, Гяндже, Шеки, Масаллы, Губе и Нахчыване.

Как сообщили в понедельник Trend в Аппарате омбудсмена, в продолжение мероприятий омбудсменом Сабиной Алиевой были проведены наблюдения на освобожденных от оккупации территориях для изучения общей ситуации в связи с избирательным процессом, включая обеспечение избирательного права граждан.

"В ходе наблюдений, проведенных на избирательных участках в Ханкенди, Шуше и Лачине, омбудсмен ознакомилась с процессом подготовки к внеочередным президентским выборам, списками избирателей на участках, поинтересовалась мероприятиями, проводимыми в целях подготовки к выборам, проведенной работой по обеспечению избирательного права. Омбудсмен также провела встречу с гражданами, вернувшимися на родные земли, обсудила избирательный процесс, права, обязанности избирателей и другие вопросы. Было отмечено, что для реализации избирательного права граждан, проживающих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, созданы необходимые условия, предусмотренные законодательством. Отрадно, что президентские выборы, имеющие важное значение в жизни Азербайджана, впервые пройдут на всей территории страны, в том числе на освобожденных от оккупации землях. Так, на этих территориях были созданы 26 избирательных участков с целью обеспечения избирательного права лиц, привлеченных к восстановительным и строительным работам, а также вернувшихся к родным очагам", - говорится в сообщении.

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