Омбудсмен Азербайджана об очередных вооруженных провокациях Армении

БАКУ /Trend/ - Армения, совершившая минный террор против Азербайджана, до сих пор не отказывается от своей коварной политики.

Об этом говорится в комментарии омбудсмена Азербайджана по поводу очередных вооруженных провокаций, совершенных Арменией, сообщает Trend.

"12 февраля вооруженные силы Армении в очередной раз совершили военную провокацию, открыв огонь по позициям азербайджанской армии в районе населенного пункта Коханеби Товузского района, а также по позиции Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) на территории села Коллугышлаг Зангиланского района, в результате чего был ранен военнослужащий ГПС. Руководство Армении должно отказаться от подобных провокационных действий, которые усиливают напряженность в регионе в период появления новых возможностей для мирного процесса, и предпринять реальные шаги в направлении установления мира. Считаю, что международные организации, ради установления устойчивого мира в регионе, не должны игнорировать военные преступления, совершенные Арменией, и должны призвать ее прекратить вооруженные провокации, которые ставят под угрозу мирные переговоры, жизнь и здоровье военнослужащих" - говорится в комментарии.

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