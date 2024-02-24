В Стамбуле прошло заседание в рамках конференции Бакинской инициативной группы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Бакинской инициативной группы в Стамбуле прошло заседание в рамках конференции "Деколонизация: начало возрождения".

Как сообщает Trend, до начала конференции состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие представители и руководители национальных движений стран, пострадавших от французского колониализма.

В пресс-конференции приняли участие директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, председатель партии "Корсика Либера" Жан-Ги Таламони, Мауреа Маамаатуиахутапу из Французской Полинезии, Микаэль Форест из Новой Каледонии и Симион Олайулиафа из Уоллиса и Футуны.

Отметим, что в конференции принимают участие в общей сложности 50 представителей из 13 стран и четырех международных организаций. Подавляющее большинство участников конференции – выходцы с заморских территорий, которые до сих пор являются французскими колониями. Представители движений за независимость и националистических движений Карибских островов, французских колоний в Южной Америке, Тихом и Индийском океане, заморских территорий Франции – Новой Каледонии, Французской Полинезии, Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы, а также все другие заинтересованные стороны заявят из Стамбула всему миру о фактах, связанных с последствиями колониальной политики французского государства в своих странах.

Конференция продлится 2 дня.

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