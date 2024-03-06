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Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с замминистра иностранных дел Турции (ФОТО)

Политика Материалы 6 марта 2024 21:30 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с замминистра иностранных дел Турции (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев принял заместителя министра иностранных дел Турции Ясина Экрема Серима.

Как передает Trend, об этом сообщила в социальной сети пресс-служба МИД Турции.

"В рамках визита в Азербайджан заместитель министра Ясин Экрем Серим был принят заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. На встрече были обсуждены региональные вопросы", - говорится в сообщении.

Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с замминистра иностранных дел Турции (ФОТО)
Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с замминистра иностранных дел Турции (ФОТО)
Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с замминистра иностранных дел Турции (ФОТО)
Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с замминистра иностранных дел Турции (ФОТО)
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