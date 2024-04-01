Названо количество мин, обнаруженных в прошлом месяце на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Опубликован ежемесячный отчет (за март месяц) об операциях, проводимых на освобожденных от оккупации территориях структурами, задействованными в разминировании.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Лачине, Физули, Шуше, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане было обнаружено 299 противопехотных, 114 противотанковых мин и 1254 неразорвавшихся боеприпаса.

Было отмечено, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 6094,6 гектара.

Отметим, что операции по разминированию осуществляли ANAMA, министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!