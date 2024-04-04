Франция направляет Армению в сторону неподписания мирного договора - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Франция направляет Армению в сторону неподписания мирного договора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил журналистам глава делегации турецкого правительства в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу во время посещения Аллеи шехидов и памятника "Тюркское шехидство".

"Мы знаем, что некоторые страны, во главе которых стоит Франция, направляют Армению в сторону неподписания мирного договора. Те, кто пытается поддержать Армению другими способами, должны помнить, что Азербайджан не один. Азербайджан прилагает усилия для мира в регионе. Мы считаем, что проведение двусторонних встреч между двумя странами приносит пользу", - добавил М.Чавушоглу.

Отметим, что глава делегации турецкого парламента в ПА НАТО, бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу накануне посетил Азербайджан. В рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч.

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