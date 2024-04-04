Политика, проводимая Италией, должна служить примером для Франции - МИД

БАКУ /Trend/ - Политика, проводимая Италией, должна служить примером для Франции.

Об этом сказал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сообщает в четверг Trend.

По его словам, заявление заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии является, прежде всего, признаком уважения к основополагающим принципам и нормам международного права.

"В то же время это демонстрирует, насколько важно избегать вмешательства во внутренние дела стран и безответственного подхода к такому чувствительному вопросу, как нормализация и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Политика и подход итальянской стороны к региону как в период конфликта, так и в постконфликтный период всегда были сбалансированы. То, что эта страна избегает политики игнорирования нарушений международного права, еще раз продемонстрировало, что итальянская сторона на постоянной основе осведомлена в этом вопросе, и доказало, насколько необоснованной и неэффективной является деструктивная политика, проводимая такими странами, как Франция. Считаем, что эта политика, проводимая Италией, должна служить примером для некоторых европейских стран, и в частности Франции", - отметил он.

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