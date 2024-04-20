С возвращением 4 сел Азербайджану мирный процесс с Арменией перешел в реальную фазу - комментарий

БАКУ /Trend/ - 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

В ходе встречи комиссии договорились, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

Как сообщает в субботу Trend, депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова, комментируя это заявила, что четыре оккупированных села Газахского района были возвращены без единого выстрела и кровопролития.

"Это очередной подарок Президента Азербайджана Ильхама Алиева азербайджанскому народу. Естественно, это говорит о том, что был сделан первый шаг процесса делимитации, и начался он именно с Газахского направления. Азербайджан настаивал на начале процесса делимитации в этом направлении. Президент Ильхам Алиев еще в 2020 году поднял вопрос о возвращении наших приграничных сел. В этом направлении постоянно велась интенсивная работа, и сегодня мы стали свидетелями логического завершения этого процесса.

Глава государства, еще в 2020 году после победы в Отечественной войне обеспечил возвращение Азербайджану трех районов без единого выстрела. Это показывает, что Президент Ильхам Алиев предпочитает мирное решение вопроса. Окончательное восстановление суверенитета Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года, уход российского миротворческого контингента с азербайджанских территорий и теперь возвращение без кровопролития четырех сел - это очередная победа в череде побед, которые мы отметим", - сказала депутат.

Она отметила, что необоснованные заявления Франции и ряда других западных стран о том, что Азербайджан якобы планирует нападение на Армению, что на территории Армении есть военные цели и т.д. улетучились.

"Теперь всем ясно, что это была очередная грязная игра и фальшивая пропагандистская кампания против нашей страны. Сегодня, достижение такого соглашения также свидетельствует о том, что в результате решительной политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан воспрепятствовал попытке ЕС и США, а также ряда западных государств вмешаться в этот процесс.

Азербайджан и Армения смогли найти общий язык. Это показывает, что они могут и дальше решать эти вопросы самостоятельно. Поэтому уход ЕС и США, а также ряда западных государств от этих процессов может способствовать более быстрому обеспечению мира и процветания на Южном Кавказе", - добавила она.

Депутат Милли Меджлиса Эльшан Мусаев заявил Trend, что 19 апреля также золотыми буквами вписано в историю Азербайджана.

"Азербайджану возвращены 4 села Газахского района, не являющиеся анклавами. Причем, без единого выстрела. Это свидетельствует о том, что мирный процесс с Арменией перешел в реальную фазу, были предприняты серьезные шаги в направлении делимитации, появилась новая, плодородная почва для нормализации отношений между двумя странами, обеспечения стабильность в регионе.

Естественно, все эти события являются результатом мудрой политики Президента Ильхама Алиева. Именно благодаря ему мы сегодня стали свидетелями и продолжаем наблюдать широкомасштабные победы Азербайджана", - заявил депутат.

Он отметил, что процессы, несомненно, будут продолжаться и в дальнейшем в направлении обеспечения интересов Азербайджанского государства.

В то же время происходящие события также свидетельствуют о том, что там, где нет вмешательства внешних сил, в основном западных, таких подрывных государств, как Франция, дела идут более гладко, быстрее. Потому что они затрудняют установление мира, распространяя ложную пропаганду, мутя воду и подливая масла в огонь.

Возвращение четырех неанклавных сел Газахского района доказало, что Азербайджан и Армения без чьего-либо вмешательства и посредничества между собой могут решать многие вопросы, предпринимать общие шаги к миру", - добавил депутат.

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