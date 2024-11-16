Наши парламенты имеют необходимые инструменты для поддержки наших правительств в развитии климатической деятельности - спикер

БАКУ /Trend/ - Наши парламенты имеют необходимые инструменты для поддержки наших правительств в развитии климатической деятельности.

Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджана в рамках COP29 в Баку, сообщает Trend. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

"Некоторые важные результаты уже достигнуты в ходе текущих обсуждений. Я полагаю, что президент COP29 Мухтар Бабаев затронет эти вопросы в своей речи. Где наши парламенты в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата? Какова наша роль? Позвольте мне сказать, что это не риторические вопросы. На них есть ответы.

Действительно, мы, члены парламента, как представители наших народов, общаемся с ними ежедневно. Мы первые, кто становится свидетелями разрушительных последствий изменения климата для них. И выдвигая на первый план их потребности и перспективы, парламенты берут на себя ответственность за процесс и делают его более инклюзивным.

"Наши парламенты обладают необходимыми инструментами, посредством законодательства, бюджетирования или надзора, чтобы поддержать наши правительства в продвижении действий по борьбе с изменением климата. Я уверена, что большинство наших парламентов уже приняли законы, которые направлены на сокращение выбросов, энергетический переход и "зеленое" развитие", - заявила она.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.