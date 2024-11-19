Сингапур готов выделить средства на климатические проекты - министр

БАКУ /Trend/ - Сингапур готов выделить до 500 миллионов долларов США на климатические проекты в рамках программы FAST-P (Партнерство по финансированию перехода Азии).

Об этом сказала министр устойчивого развития и охраны окружающей среды Сингапура Грейс Фу, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Эти средства будут использованы для привлечения дополнительных льготных капиталов из государственных, частных и филантропических источников, что станет важным катализатором для увеличения частных инвестиций в зеленые и переходные проекты", - сказала она.

По ее словам, Сингапур, несмотря на ограничения в области альтернативной энергетики, увеличил развертывание солнечной энергетики в пять раз с 2019 года. Страна активно работает над улучшением энергоэффективности во всех секторах экономики, включая промышленность и транспорт.

Министр также отметила, что изменение климата не имеет границ и трансграничное сотрудничество является необходимым условием для достижения глобальных целей.

"Мы активно сотрудничаем с нашими соседями по созданию сети электроснабжения ASEAN, которая играет ключевую роль в энергетическом переходе нашего региона", – сказала она.

По ее словам, на глобальной арене Сингапур работает с другими портами мира, внедряя использование низкоуглеродного топлива в судоходной отрасли в рамках усилий по декарбонизации. Страна также вносит вклад в развитие знаний и возможностей в сфере климатической адаптации и смягчения последствий через Программу сотрудничества Сингапура и климатические исследования.

"Мы также работаем с партнерами над созданием эффективного углеродного рынка, что включает содействие переговорам по статье 6 Парижского соглашения и формирование потока высококачественных углеродных кредитов", – подчеркнула Грейс Фу.