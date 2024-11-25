Малини Мехра, Турал Гянджалиев и Севиль Микаилова обсудили меры по борьбе с глобальными климатическими проблемами - совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В рамках совместного проекта Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана и экспертной платформы Baku Network азербайджанские депутаты Турал Гянджалиев и Севиль Микаилова провели обсуждения с известной экологической активисткой, главным исполнительным директором Всемирной организации законодателей за гармоничную окружающую среду (GLOBE), адвокатом и известным специалистом в вопросах социальной справедливости, устойчивого развития и борьбы с изменением климата Малини Мехрой.

Как сообщает Trend, в ходе дискуссий собеседники обсудили сущность COP29, как одного из самых значимых глобальных мероприятий, проведенных в Азербайджане, а также специфику председательства Азербайджана на COP29 и необходимые меры по борьбе с глобальным изменением климата.

"Последние 10 лет я возглавляю Global Legislators, но параллельно активно работаю в Лондоне, где последние восемь лет являюсь комиссаром мэра Лондона по вопросам устойчивого развития. Таким образом, я работала на разных уровнях и в разных регионах. Это дает мне уникальную возможность смотреть на вещи с более целостной точки зрения. Я стараюсь не придерживаться одной точки зрения — гражданского общества, бизнеса или государства. Моя цель — объединить различные взгляды заинтересованных сторон и создать модели, основанные на консенсусе", - сказала М.Мехра.

По ее словам, она впервые приехала в нашу страну в мае этого года: "Госпожа Микаилова, мне было очень приятно познакомиться с вами на Генеральной Ассамблее Межпарламентского союза (IPU) в марте этого года. И это был первый раз, когда мы услышали об Азербайджане в контексте вашей подготовки, поскольку у вашей страны было меньше времени, чем у любого другого председательства, для организации работы. Помню, как в марте в Женеве, в Международном конференц-центре, я смотрела видеопрезентацию об Азербайджане, и это было впечатляюще. Честно говоря, большинство людей не имели никакого представления о том, где находится Азербайджан, какие здесь люди, какая культура. Это была невероятно сильная презентация, оставившая яркое первое впечатление. В мае я приехала сюда, поскольку организация Globe Legislators играет особую роль в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Мы являемся контактными точками внутри системы ООН для парламентариев. Наша задача — организовать парламентский павильон, обеспечить поддержку депутатам, помочь им разобраться в процессе переговоров, понять ключевые вопросы и осознать, как они могут участвовать в этой работе в своих парламентах. Моя поездка в мае позволила мне лучше понять, что происходит здесь.

Это был мой первый контакт с Азербайджаном, и, как и все, кто приезжает сюда, я была поражена красотой города. Баку — это невероятно красивый город. Очень чистый и приятный.

Люди здесь вежливые, доброжелательные. Город удобен для передвижения. А для меня важным фактором является личная безопасность.

Баку — это очень безопасный город для женщин и девочек. И когда меня спрашивают, какое главное впечатление я вынесла об Азербайджане или Баку, я всегда отвечаю: "Это страна и место, куда я могла бы отправить своих дочерей без сопровождения, с легкостью. Я бы сказала: езжайте, наслаждайтесь. Вы будете в безопасности. Всё будет хорошо".

Далее М.Мехра заявила, что ей очень нравится девиз COP29: "Не слова, а действия" - то есть, переход от слов к действиям.

"Очень часто мы обсуждаем, делаем заявления, рассуждаем, но что мы на самом деле сделали? Это самый важный вопрос, который мы должны задать, прежде всего, себе, а затем и остальным. Только так можно добиться эффективности. Если говорить о специфике председательства Азербайджана на COP29, можно выделить несколько ключевых аспектов, которые отличают его от предыдущих. Во-первых, это первое председательство, в рамках которого была формализована работа так называемой тройки (COP28, COP29 и COP30). Ранее процесс передачи полномочий между председательствами был скорее неформальным. Однако теперь эта система формализована, что значительно улучшает координацию инициатив между ними.

Эта координация касается не только процедур, но и взаимодействия между инициативами разных председательств. Например, когда одно председательство запускает определенную программу или партнерство, встает вопрос: кто будет следить за их выполнением? Кто будет отвечать за то, чтобы они достигли своих целей?", - отметила М.Мехра.