Мазахир Панахов обратился к политическим партиям в связи с муниципальными выборами

БАКУ /Trend/ - Политические партии должны быть активными на муниципальных выборах, чтобы на выборах было больше кандидатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

M.Панахов обратился по этому поводу к политическим партиям.

"Я особо обращаюсь к политическим партиям, чтобы они активно участвовали в муниципальных выборах. Мы, как Центральная избирательная комиссия, создадим необходимые возможности для активного участия кандидатов в выборах в соответствии с требованиями законодательства", - сказал он.

Отметим, что очередные муниципальные выборы состоятся 29 января 2025 года.

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