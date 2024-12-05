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Джейхун Байрамов обсудил со швейцарским коллегой сотрудничество стран в ряде сфер

Политика Материалы 5 декабря 2024 21:35 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов обсудил со швейцарским коллегой сотрудничество стран в ряде сфер
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим швейцарским коллегой Александром Фазелем.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на платформе "X", сообщает Trend.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами в области экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу об итогах COP29, а также о дальнейших усилиях председательства Азербайджана в области борьбы с изменением климата.

В ходе встречи также обсуждалась постконфликтная ситуация в регионе.

Отметим, что стороны встретились на Мальте в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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