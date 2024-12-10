Доля SOCAR в ЗАО "Южный газовый коридор" увеличилась с 49 до 51 процента - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в распоряжение о некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Trend.

Согласно изменениям, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) должна обеспечить эффективное управление проектами через Закрытое акционерное общество "Южный газовый коридор", 49 процентов акций которого принадлежат государству, а 51 процент -SOCAR.

Право собственности на часть принадлежащих государству акций в уставном капитале Общества, составляющую 2 процента от уставного капитала, будет передано в уставный капитал SOCAR в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики и законом Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг".

Министерство экономики должно принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Отметим, что до сих пор Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики обеспечивала эффективное управление проектами путем создания Закрытого акционерного общества с уставным капиталом в 100 миллионов долларов США, 51 процент акций которого находился в государственной собственности, а 49 процентов принадлежали SOCAR.