Мы доводим до мира происходящие в деколонизированных странах события - Аббас Аббасов

БАКУ /Trend/ - Деятельность в одном направлении не способствует процессу деколонизации.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов во время презентации масштабного отчета группы по случаю Дня деколонизации, сообщает Trend.

"Проводя серию международных мероприятий, мы доводим до стран мира события, происходящие в деколонизированных странах.

Мы высказываем идеи, выступаем и обращаемся с призывами на разных международных платформах. Мы также обратились к Папе Римскому. Он уже выступил с очень впечатляющими заявлениями по поводу прекращения колонизации. Мы продолжим нашу многогранную деятельность и в последующие годы", - отметил он.

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