В Азербайджане повышаются финансовые санкции за непредоставление ряда налоговых документов

БАКУ /Trend/ - К налогоплательщику, не представившему в установленные сроки справки о контролируемых иностранных предприятиях и операциях или указавшему в справках недостоверные сведения и не представившему по требованию налогового органа документы и сведения, предусмотренные в "Порядке установления и применения трансфертных цен", в течение 60 дней, на основании решения руководителя налогового органа (его заместителя) будет применена финансовая санкция в размере 6000 манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в предложенной поправке к Налоговому кодексу Азербайджана, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Отметим, что в настоящее время в соответствии со статьей 57.4 Налогового кодекса к налогоплательщику, не представившему в установленные сроки справки о контролируемых иностранных предприятиях и операциях или указавшему в справках недостоверную информацию, по решению руководителя налогового органа (его заместителя) применяется финансовая санкция в размере 2000 манатов.

В соответствии со статьей 16.1.4-1 Налогового кодекса обязанностью налогоплательщика является представление по требованию налогового органа документов, предусмотренных в "Порядке установления и применения трансфертных цен".

В целях установления и применения трансфертных цен налогоплательщиками, исходя из сложившейся практики, наряду с документами предоставляется определенная информация, в связи с чем в соответствующую статью Налогового кодекса вносятся изменения уточняющего характера.

С учетом соответствующих рекомендаций и указаний Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считается целесообразным увеличить размер действующей финансовой санкции, предусмотренной статьей 57.4 Налогового кодекса, в целях повышения уровня налогового соблюдения и одновременно предусматривается применение финансовой санкции за непредоставление документов и информации (выраженных как локальные и мастер-файлы в международной практике), связанных с определением трансфертных цен, с учетом международной практики.

С другой стороны, хотя представление соответствующих документов и информации предусмотрено Налоговым кодексом как обязанность, финансовой санкции за ее нарушение не существует.

Отметим, что локальные и мастер-файлы характеризуются тем, что при проведении аудиторских проверок трансфертных цен создают условия для более комплексного и ресурсоэффективного проведения аудита, а также служат целям отчета, представленного предприятием, входящим в группу транснациональных компаний и являющимся резидентом Азербайджанской Республики, для осуществления автоматического обмена информацией с уполномоченными органами других государств в рамках международных договоров (CbCR), стороной которых выступает Азербайджанская Республика.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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