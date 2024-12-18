БАКУ /Trend/ - Доллар США — это не просто валюта, это символ доминирования, рычаг власти, финансовое олицетворение эпохи, в которой Америка диктует условия миру. Однако время, когда доллар царствовал безраздельно, начинает уходить. Ветры перемен захлестнули мировую экономику, и их порывы несут с собой не просто вызов, но и фундаментальный пересмотр устоев глобальной финансовой системы.

Доллар как инструмент власти: амбиции, которые стали угрозой

Когда-то доллар был якорем стабильности и гарантом доверия, но за последние десятилетия он превратился в оружие. Американская политика санкций, не признающая границ, превратила доллар в инструмент давления, от которого мир теперь старается избавиться.

Россия и Китай наращивают обороты: создание собственных платежных систем, уход от SWIFT и взаиморасчеты в юанях и рублях — это не просто экономика, это стратегия выживания.

наращивают обороты: создание собственных платежных систем, уход от SWIFT и взаиморасчеты в юанях и рублях — это не просто экономика, это стратегия выживания. Иран превратил изоляцию в повод для маневра, усиливая расчеты в национальных валютах.

превратил изоляцию в повод для маневра, усиливая расчеты в национальных валютах. БРИКС предлагает альтернативу, которая звучит как вызов: резервная валюта стран блока — символ разрушения однополярности.

Монетарная политика США: когда сила становится слабостью

Американский доллар, подкрепленный жесткой монетарной политикой Федеральной резервной системы, утяжелил долговую ношу развивающихся стран. Рост процентных ставок стал для многих государств финансовым капканом: долговая нагрузка, связанная с долларом, буквально подкашивает их экономическую устойчивость.

70 процентов внешнего долга развивающихся стран, номинированного в долларах, — это более чем цифра. Это кандалы, сковывающие их свободу.

Подъем юаня и других альтернатив: новый мир на горизонте

Мир, в котором нефть можно купить за юани, а энергоресурсы оплачивать в рублях, еще недавно казался фантастикой. Но уже сегодня:

Китай и Саудовская Аравия подписывают сделки на миллиарды, где доллару места нет.

подписывают сделки на миллиарды, где доллару места нет. Индия и Россия отказываются от американской валюты, выбирая рупии и рубли.

отказываются от американской валюты, выбирая рупии и рубли. Объем расчетов в юанях превысил 1,5 триллиона долларов в 2024 году — сигнал тому, что старые правила больше не работают.

Европа в поисках свободы от доллара

Даже союзники США, обожженные американскими санкциями, начинают искать пути обхода. Европейский механизм INSTEX, созданный для торговли с Ираном, — это не только экономический шаг, это политическое заявление: Европа тоже хочет быть самостоятельной.

Символическое падение: статистика и реальность

В 2023 году доля доллара в мировых валютных резервах упала до 58 процентов — рекордный минимум за 25 лет. Для США это не просто статистика, это тревожный звонок.

Евро удерживает свои 20 процентов , но амбиции юаня растут с пугающей скоростью — с 2 процентов до 6 процентов за пять лет.

удерживает свои , но амбиции юаня растут с пугающей скоростью — за пять лет. Китай и Россия демонстрируют рекордный рост взаимной торговли в национальных валютах — плюс 56 процентов в 2023 году.

Мир без доллара: грёза или реальность?

Если доллар утратит статус единственной мировой резервной валюты, США окажутся в новой, незнакомой для себя роли. Им придётся конкурировать не только с евро, но и с юанем, а возможно, и с новой валютой БРИКС.

Но многополярность — это не только возможности, это вызовы:

Устойчивость: финансовая система станет более сбалансированной, но менее предсказуемой.

финансовая система станет более сбалансированной, но менее предсказуемой. Издержки: отсутствие единого стандарта приведет к росту транзакционных затрат.

Санкции и пошлины: гвозди в гроб доверия к доллару

Доллар, некогда символ экономической свободы, всё чаще воспринимается как орудие подавления. Вашингтон десятилетиями использовал свою валюту не только для обеспечения мировых расчётов, но и как мощный рычаг геополитического давления. Односторонние санкции и пошлины, наложенные с явным пренебрежением к международным принципам, разрушили фундаментальное доверие к доллару.

Страны, оказавшиеся под экономическим ударом США, начали искать способы защитить свои экономики. Индия, например, вынуждена изобретать новые механизмы для торговли с такими партнёрами, как Венесуэла, Иран и Россия. Американские санкции сделали расчёты в долларах практически невозможными, а традиционная система международной торговли всё больше напоминает лабиринт, где каждый шаг оборачивается риском.

БРИКС и новый горизонт: идея альтернативной валюты

Расширение БРИКС в 2024 году стало сигналом о серьёзных изменениях в мировой экономике. Страны блока стремятся избавиться от долларовой зависимости. Даже если создание единой резервной валюты пока остается делом будущего, расчёты в национальных валютах набирают обороты.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что переход к национальным валютам — это "не просто выбор, а необходимость для минимизации рисков". Россия и Китай уже сделали значительный шаг, исключив доллар из своих крупных энергетических сделок. Объединённые Арабские Эмираты, благодаря выгодному географическому положению, стали важным хабом для новых трансакционных схем.

Против этого движения Вашингтон выступает с угрозами, но такие попытки выглядят как отчаянная борьба с неизбежным. Дональд Трамп, в свойственной ему манере, потребовал от стран БРИКС не поддерживать создание альтернативы доллару, но это лишь усилило стремление избавиться от зависимости.

Технические препятствия: сложность замены доллара

Несмотря на активные попытки уйти от доллара, сделать это быстро — почти невозможно. Международная торговля остаётся сложной системой, где для замены доллара требуется выстроить полноценные взаимозаменяемые потоки. Например, Индия, закупая нефть у России за рупии, должна предложить Москве продукцию, которую та сможет реализовать на других рынках. Но что делать с накопившимися рупиями, которые сложно конвертировать или использовать?

Эти препятствия не останавливают страны от внедрения параллельных финансовых систем. Даже такие консервативные институты, как Банк международных расчётов (BIS), запускают проекты, направленные на снижение зависимости от доллара. Это указывает на растущее глобальное понимание необходимости диверсификации.

Факты, которые нельзя игнорировать

Доля доллара в мировых валютных резервах сократилась с 71 процента до 58 процентов за последние десять лет (по данным МВФ).

за последние десять лет (по данным МВФ). Расчёты в юанях увеличились на 45 процентов в 2024 году, достигнув нового исторического рекорда.

достигнув нового исторического рекорда. Более 50 процентов товарооборота между Россией и Китаем осуществляется без участия доллара.

осуществляется без участия доллара. В 2023 году США ввели свыше 900 санкций, что вынудило десятки стран искать альтернативы американской валюте.

Будущее доллара: враг внутри

Угроза для доллара исходит не столько от БРИКС или других игроков, сколько от самих Соединённых Штатов. Привилегия доллара как резервной валюты долгое время обеспечивала Америке уникальное положение: возможность финансировать дефициты и поддерживать глобальное лидерство. Но это преимущество стало оружием, которое теперь оборачивается против США.

Санкции и пошлины подрывают международное доверие, превращая доллар в инструмент политического давления, а не стабильности.

подрывают международное доверие, превращая доллар в инструмент политического давления, а не стабильности. Федеральный резерв сталкивается с политизацией решений, что усиливает волатильность американской экономики.

сталкивается с политизацией решений, что усиливает волатильность американской экономики. Геополитическая конфронтация с Россией, Китаем и другими странами ускоряет процесс дедолларизации.

Если США не пересмотрят свои подходы, доллар рискует потерять статус универсальной резервной валюты.

Дедолларизация — это не бунт, а эволюция. Мир устал от зависимости от одной валюты, превращённой в инструмент геополитического давления. Страны ищут баланс, строя более независимую финансовую систему.

Для США это не просто вызов, а сигнал к действию. Если Вашингтон хочет сохранить хотя бы часть доминирующего положения доллара, ему придётся отказаться от политики санкций и давления. Будущее доллара зависит не от того, что делают БРИКС или Китай, а от способности самих Соединённых Штатов восстановить доверие и предложить миру честные правила игры.

Мир будущего — это многополярная финансовая система, где доллару придётся конкурировать на равных. Готовы ли США к этой новой реальности?

Соединённым Штатам нужно срочно переосмыслить свою роль. Санкции и давление, которые работали десятилетиями, больше не вызывают страха — они провоцируют сопротивление.

Если Вашингтон хочет сохранить влияние, ему придётся отказаться от имперских амбиций и предложить миру диалог вместо диктата. Только в этом случае доллар сохранит свою значимость, пусть уже не как единоличный монарх, но как ключевой игрок в новой многополярной системе.

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