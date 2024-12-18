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Спикер парламента Азербайджана встретилась с Президентом Турции (ФОТО)

Политика Материалы 18 декабря 2024 18:58 (UTC +04:00)
Спикер парламента Азербайджана встретилась с Президентом Турции (ФОТО)
Фото: Милли Меджлис Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с официальным визитом в Турции.

Об этом сообщили в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что в рамках визита спикер Сахиба Гафарова приняла участие в «Церемонии вручения научных наград TÜBA и TÜBITAK 2024», прошедшей с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На мероприятии председатель Милли Меджлиса встретилась с Президентом Турции.

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Спикер парламента Азербайджана встретилась с Президентом Турции (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана встретилась с Президентом Турции (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана встретилась с Президентом Турции (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана встретилась с Президентом Турции (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана встретилась с Президентом Турции (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана встретилась с Президентом Турции (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана встретилась с Президентом Турции (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана встретилась с Президентом Турции (ФОТО)
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