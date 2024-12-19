Азербайджан избран членом D-8

БАКУ /Trend/ - 19 декабря 2024 года в столице Египта, Каире, во время XI Саммита D-8 Азербайджанская Республика была единогласно избрана членом D-8.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

"Логичным результатом решительной и успешной внешней политики Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева стало наше членство в D-8, ряды которого пополнились впервые с момента создания организации. Впервые наша страна была представлена на IX саммите организации в Стамбуле в 2017 году, где Президент Ильхам Алиев принял участие в качестве специального гостя.

На XI саммите в Каире нашу страну представляла делегация во главе с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Членство Азербайджана в D-8, называемом "Исламской восьмеркой", члены которой в целом составляют 60% мусульман мира и обладают большим экономическим потенциалом, является ярким примером растущего авторитета нашей страны на международной арене и доверия к нашей стране", - говорится в сообщении МИД.

Было отмечено, что Азербайджан, поставивший своей приоритетной целью справедливость, нормы и принципы международного права, будет играть важную роль в сохранении основополагающих принципов D-8 в дальнейшем углублении сотрудничества в рамках организации.

"В этом контексте также важное значение имеет формирование безопасности, стабильности, процветания и взаимовыгодного сотрудничества в нашем обширном регионе, а также развитие связей в экономической и торговой сферах, транспорте, коммуникациях и ряде других важных направлений. Членство в D-8 Азербайджана, который на протяжении всей истории играл роль моста между Востоком и Западом, является одним из главных культурных, религиозных и цивилизационных центров исламского мира, также внесет большой вклад в укрепление исламской солидарности, пропаганду исламских ценностей в мире и борьбу с исламофобией.

Организация экономического сотрудничества D-8 объединяет восемь мусульманских стран. Фундамент организации был заложен по инициативе Турции 22 октября 1996 года в Стамбуле на Конференции "Сотрудничество в развитии", организованной при сотрудничестве Бангладеш, Индонезии, Ирана, Малайзии, Египта, Нигерии и Пакистана. Организация была официально провозглашена 15 июня 1997 года на саммите глав государств и правительств 8 стран в Стамбуле. Секретариат организации находится в Стамбуле", - отметили в МИД.

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