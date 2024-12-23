Президент Ильхам Алиев: Христианская община занимает особое место в современном азербайджанском обществе

БАКУ /Trend/ - Христианская община занимает особое место в современном азербайджанском обществе. Наши граждане-христиане, поселившиеся в Азербайджане и живущие здесь одной семьей на протяжении сотен лет, играют значимую роль в общественной, политической, социальной и культурной жизни нашей родины, внося огромный вклад в процветание нашей любимой страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Папе Римскому Франциску по случаю Рождества.

"Древнее христианское наследие, святыни, церкви и другие культовые сооружения на всей территории нашей страны охраняются Азербайджанским государством наравне с мечетями и синагогами. Одновременно наша страна играет активную роль в сохранении христианских памятников, которые считаются жемчужинами мирового культурного наследия, способствуя тем самым межкультурному диалогу.

Мы довольны установившимися отношениями между Азербайджаном и Святым Престолом. Наши двусторонние связи отмечены многочисленными взаимными визитами, постоянными контактами и важными вехами. С чувством удовлетворения хочу отметить предстоящее строительство в нашей стране второго католического храма в честь Папы Иоанна Павла II. Этот проект является демонстрацией большого внимания и заботы о католической общине нашей страны и символизирует высокий уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом", - говорится в письме.