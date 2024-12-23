Джейхун Байрамов рассказал о роли Азербайджана в энергетической диверсификации Европы на конференции послов (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 23 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов по приглашению Республики Сербия принял участие и выступил на конференции послов в рамках своего рабочего визита в эту страну.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, министр иностранных дел Джейхун Байрамов в своем выступлении подробно рассказал о политических, экономических, энергетических, гуманитарных аспектах азербайджано-сербского стратегического партнерства, общих вызовах, объединяющих наши страны, и нашем совместном подходе к борьбе с этими вызовами.

Дипломатические отношения между двумя странами, имеющие почти 30-летнюю историю, сегодня при непосредственном участии руководства Азербайджана и Сербии проявили себя в действии, в многогранном стратегическом партнерстве.

Была отмечена важная роль Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия, межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия, а также механизма политических консультаций в развитии сотрудничества.

Широко обсуждены перспективы сотрудничества между нашими странами в области энергетической безопасности, с удовлетворением отмечена значимость роли Азербайджана в трансформации энергетической диверсификации в Европе, в том числе результаты сотрудничества с Сербией в области экспорта газа в текущем году. Было отмечено, что сфера "зеленой" энергии является одним из приоритетов нашей страны, что такие инициативы, как проект Черноморского подводного энергетического кабеля, стратегическое партнерство в области "зеленой" энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, являются важными шагами в координации Европы и Центральной Азии через бассейны Каспийского и Черного морей.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал участников конференции о результатах 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоявшейся в этом году в нашей стране, и отметил важность достигнутых договоренностей по согласованию новой цели климатического финансирования, завершению переговоров по статье 6 Парижского соглашения, приведению Фонда для возмещения потерь и ущерба в состояние готовности в глобальной климатической повестке.

В качестве общих черт, объединяющих Азербайджан и Сербию, было отмечено, что наряду с территориальными размерами, численностью населения, историческими связями между нашими народами, обе страны, получившие независимость примерно в один исторический период, подверглись избирательному применению международного права, наши страны столкнулись с проблемой двойных стандартов.

Было подчеркнуто, что наши страны осознают важность того, чтобы не полагаться на иностранных акторов, не быть стороной в геополитических конфликтах, отдавать предпочтение прямым переговорам, чтобы избежать манипуляций и вмешательства. В этой связи было отмечено, что в своей внешней политике Азербайджан и Сербия руководствуются общими ценностями, в частности, постоянной поддержкой территориальной целостности и суверенитета, и продолжают следовать этому курсу.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, сотрудники МИД, послы за рубежом, а также председатель парламента Сербии Ана Брнабич.

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