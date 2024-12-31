Посольство Турции в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом

БАКУ / Trend/ – Посольство Турции в Азербайджане направило поздравление Азербайджану по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Trend, соответствующее сообщение было размещено на официальной странице посольства в социальной сети “Х”.

"Мы поздравляем азербайджанский народ с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом и желаем, чтобы новый год принес мир и спокойствие народу Азербайджана и всему тюркскому миру", - говорится в поздравлении.