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Посольство Турции в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом

Политика Материалы 31 декабря 2024 12:34 (UTC +04:00)
Посольство Турции в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом
Фото: Посольство Турции в Азербайджане / X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ / Trend/ – Посольство Турции в Азербайджане направило поздравление Азербайджану по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Trend, соответствующее сообщение было размещено на официальной странице посольства в социальной сети “Х”.

"Мы поздравляем азербайджанский народ с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом и желаем, чтобы новый год принес мир и спокойствие народу Азербайджана и всему тюркскому миру", - говорится в поздравлении.

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