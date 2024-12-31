Награждены сотрудники министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики за плодотворную деятельность в развитии сферы социальной защиты.

Как сообщает Trend в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в развитии сферы социальной защиты наградить следующих сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:

медалью «Терегги»

Байрамову Рафигу Халей гызы

Алиева Шуджаата Адиль оглу

Гасанова Фарида Гасанбала оглу

Гусейнова Гасана Адалят оглу

Музаффарову Вюсалю Яшар гызы

Сафарова Парвиза Мехман оглу

Саттарову Шалалу Агасы гызы

медалью «За отличие на государственной службе»

Байрамова Токая Насиб оглу

Фараджова Эльмина Иса оглу

Гумбатова Сираджа Мухаммед оглу

Шарифову Аиду Мир Ага гызы

Ширинову Гюльнар Тахир гызы."