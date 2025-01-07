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Президент Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень

Политика Материалы 7 января 2025 23:32 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Если обе стороны будут заинтересованы, мы сможем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Подчеркнув, что Трамп в своих заявлениях направил очень четкие, открытые месседжи, Президент Азербайджана добавил: «Азербайджанская общественность разделяет подавляющее большинство из них. Поэтому надежды большие. Вот почему я сказал, что надежды есть, они большие. В том числе будет возможность приблизиться к стратегическому уровню американо-азербайджанских связей».

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