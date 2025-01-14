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Расшифровка "черных ящиков" самолета AZAL не подтверждает некоторые предварительные выводы в СМИ - глава МИД России

Политика Материалы 14 января 2025 15:32 (UTC +04:00)
Расшифровка "черных ящиков" самолета AZAL не подтверждает некоторые предварительные выводы в СМИ - глава МИД России

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Расшифровка "черных ящиков" самолета AZAL не подтверждает некоторые прозвучавшие в СМИ предварительные выводы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Он отметил, что данные, полученные после расшифровки самописцев, указывают на необходимость дождаться заключительных результатов расследования.

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